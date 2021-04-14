العثور على جثة طالبة بمياه النيل بميت غمر بعد يومين من اختفائها
عثر أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثمان طالبة، عقب يومين على اختفائها.
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بعثور أهالى قرية المعصره التابعه لمركز بلقاس على جثة فتاه بمياه مجرى نهر النيل المار أمام القرية وتم انتشالها.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها ترتدي ملابسها كاملة ومصوغاتها الذهبية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية كما تبين ان الجثه لفتاه تدعى آلاء . ج . 20 عاما طالبة بتجارة الزقازيق ومبلغ بغايبها منذ يومان من قبل والدها ويدعى جمال 54 عاما مدرس حيث أنها تعاني من مرض نفسي منذ فترة وتعالج لدى أحد الأطباء ولم يشتبه في غيابها جنائيا.
وأُخطرت النيابة العامة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر العام، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال لسنة 2021 مركز ميت غمر.