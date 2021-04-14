العثور على جثة طالبة بمياه النيل بميت غمر بعد يومين من اختفائها

عثر أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، على جثمان طالبة، عقب يومين على اختفائها.



وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بعثور أهالى قرية المعصره التابعه لمركز بلقاس على جثة فتاه بمياه مجرى نهر النيل المار أمام القرية وتم انتشالها.



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص ومناظرة الجثة تبين أنها ترتدي ملابسها كاملة ومصوغاتها الذهبية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية كما تبين ان الجثه لفتاه تدعى آلاء . ج . 20 عاما طالبة بتجارة الزقازيق ومبلغ بغايبها منذ يومان من قبل والدها ويدعى جمال 54 عاما مدرس حيث أنها تعاني من مرض نفسي منذ فترة وتعالج لدى أحد الأطباء ولم يشتبه في غيابها جنائيا.



وأُخطرت النيابة العامة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر العام، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15 أحوال لسنة 2021 مركز ميت غمر.