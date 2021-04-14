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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمة رمضان .. نرمين الفقى توجه رسالة لـ شيريهان

نرمين الفقى
نرمين الفقى

نرمين الفقي تشيد بعودة شيريهان: "نجمة رمضان.. نورتي الشاشة يا جميلة الجميلات"

أشادت الفنانة نرمين الفقي بعودة الفنانة شيريهان في الموسم الرمضاني الحالي بعد غياب سنوات في إعلان لصالح أحد شركات الاتصال في مصر، معربةً عن سعادته لرؤيتها مرة أخرى على الشاشة.

ونشرت نرمين صورة لشيريهان ، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، وعلقت قائلةً: "نجمة رمضان شريهان.. أنا فرحانة جدًا ما شاء الله تبارك الرحمن نورتي الشاشة يا جميلة الجميلات".

ومن جهة أخرى، تشارك نرمين الفقي في الموسم الرمضاني بعملين دراميين مختلفين، أحدهما مع الفنان ياسر جلال بمسلسل "ضل راجل" تظهر خلال الأحداث سيدة قعيدة يعولها زوجها ياسر جلال، وابنتهما، والمسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

والأخر، بمسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، وتقدم خلاله شخصية شمس الحلق إحدى تجار سوق الصاغة، وتكون شقيقة عنتر الحلق وهو الفنان بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

الفنانة نرمين الفقى الفنان بيومي فؤاد شريهان الموسم الرمضاني النمر محمد امام

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