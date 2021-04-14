ابتكار تقنية حديثة للكشف عن كورونا تستغرق 3 دقائق فقط.. شاهد

عرضت قناه “العربية” فيديو، لشركة ألمانية ابتكرت طريقة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، عن طريق العين، وهذا من خلال تقنية تعرف بـ"متلازمة العين الوردية"، وهي عبارة عن بقع، لونها وردي، تظهر في عيون المصابين بالفيروس.



وأضاف الفيديو، أن الفحص يستغرق 3 دقائق فقط لإتمام التعرف علي الإصابة بالفيروس، وهذا من خلال “تطبيق” يتم تحميله على الهواتف الذكية، يتم من خلاله، عمل مسح ضوئي للعين عن طريق كاميرا الهاتف عند النظر إليها بالعينين.



وأوضح الفيديو أن بعد هذا الإجراء- وهو النظر إلى الكاميرا لإجراء عملية المسح-؛ يرسل التطبيق نتيجة التحليل على الفور، ودقة نجاح هذه العملية 95%، ويمكن عن طريق هذا التطبيق؛ إجراء مليون فحص في الثانية.



ونوه الفيديو بأنه يتم الآن إجراء التجارب الواسعة؛ للحصول على الموافقة النهائية لاستخدامه، الشهر المقبل.

