نائب بالشيوخ: تدشين حملة توعية للمواطنين للحد من انتشار كورونا

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب سيقوم بتوزيع شنط رمضان بجميع المحافظات وأمانات المراكز والقرى على الأسر الأكثر احتياجا وذلك على مدار الشهر الكريم.

وأضاف عبدالماجد في بيان له، أن الحزب سيقوم بتدشين حملة توعية للمواطنين خلال شهر رمضان، للحد من انتشار فيروس كورونا والتقليل من أخطاره، بجانب توضيح تجنب الإصابة وطريقة التعامل في حال ظهور الأعراض.

وطالب عضو مجلس الشيوخ ، الحكومة بتكثيف الجهود والتشديد على الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان الذي يشهد ذروة النشاط الاجتماعي والاختلاط وضرورة منع أية تجمعات.

ودعا النائب، الحكومة أيضا الى ضرورة توفير كميات إضافية من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بكورونا بالمستشفيات ورفع حالة الاستعداد لكافة الفرق الطبية، بجانب المتابعة اليومية لإمدادات أسطوانات الأكسجين بكافة مستشفيات العزل.