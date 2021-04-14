أول أيام رمضان .. شاب يشعل النار فى والديه المسنبن بـ نبروه

استقبل مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة رجلا مسنا وزوجته مصابين بحروق من الدرجة الثانية من قرية درين التابعة لمركز نبروه بالدقهلية متهمين نجلهما بالتسبب فى إصابتهما .



وكان اخطار ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة من نقطة تأمين مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول حالتين لرجل مسن وزوجته محولين من مستشفى نبروه المركزي مصابين بحروق.



انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الرجل يدعى إسماعيل. ع. ع. م ويبلغ من العمر 59 عاما من قرية درين التابعة لمركز نبروه وزوجته تدعى "صباح. ع. ع" مصابة بحروق بالوجه والذراعين والساقين .



وبسؤالهما اتهما نجلهما بقيامه بإشعال النار فيهما بعد إفطار أول ايام شهر رمضان، وذلك لخلافات بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات .