مصرع سائق عقب سحب رخصة قيادته بأجا

لقى سائق سيارة نقل مصرعه عقب اصابته بحالة اغماء وغيبوبة علي طريق " أجا - سندوب " بمحافظة الدقهلية بعدما استوقفته لجنه مرورية وقامت بسحب رخصته .



وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "عبدالفتاح صديق عبدالفتاح " ٦١ عاما ،سائق ومقيم دائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ ( جثة هامدة - ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ).



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال مرافقه المدعو "محمد محمود مختار "٥٧ عاما ، تباع ، ومقيم دائرة مركز الرياض بكفرالشيخ قرر بانه حال إستقلاله السيارة رقم ( ل ط أ ٩٦٢١ " جامبو ) قيادة المذكور وسيرهما بطريق ( فيشا -سندوب ) دائرة مركز أجا إستوقفتهما لجنة مرورية وتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالمتوفي لعدم حمله رخصة تسيير وتسليمه إيصال بذلك وعقب عودة السائق " المتوفي " للسيارة وجلوسه على مقعد القيادة شعر بحالة إغماء وحدثت له غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله وأضاف بأن المتوفي يعاني من مرض السكري .



و باستكمال الفحص تبين أن القائم بسحب الرخصة نقيب " محمد ع. ال " الضابط بإدارة مرور الدقهلية، والمعين بخدمة القول الأمني بالطريق المشار إليه وإعطاءه إيصال وإنصرافه عقب ذلك جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة .