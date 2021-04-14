مصرع سائق عقب سحب رخصة قيادته بأجا
لقى سائق سيارة نقل مصرعه عقب اصابته بحالة اغماء وغيبوبة علي طريق " أجا - سندوب " بمحافظة الدقهلية بعدما استوقفته لجنه مرورية وقامت بسحب رخصته .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "عبدالفتاح صديق عبدالفتاح " ٦١ عاما ،سائق ومقيم دائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ ( جثة هامدة - ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ).
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال مرافقه المدعو "محمد محمود مختار "٥٧ عاما ، تباع ، ومقيم دائرة مركز الرياض بكفرالشيخ قرر بانه حال إستقلاله السيارة رقم ( ل ط أ ٩٦٢١ " جامبو ) قيادة المذكور وسيرهما بطريق ( فيشا -سندوب ) دائرة مركز أجا إستوقفتهما لجنة مرورية وتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالمتوفي لعدم حمله رخصة تسيير وتسليمه إيصال بذلك وعقب عودة السائق " المتوفي " للسيارة وجلوسه على مقعد القيادة شعر بحالة إغماء وحدثت له غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله وأضاف بأن المتوفي يعاني من مرض السكري .
و باستكمال الفحص تبين أن القائم بسحب الرخصة نقيب " محمد ع. ال " الضابط بإدارة مرور الدقهلية، والمعين بخدمة القول الأمني بالطريق المشار إليه وإعطاءه إيصال وإنصرافه عقب ذلك جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة .