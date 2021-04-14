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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق عقب سحب رخصة قيادته بأجا

صدى البلد

 لقى سائق سيارة نقل مصرعه عقب اصابته بحالة اغماء وغيبوبة علي طريق " أجا - سندوب " بمحافظة الدقهلية بعدما استوقفته لجنه مرورية وقامت بسحب رخصته .


وكان اخطارا قد  ورد لمديرية امن الدقهلية  يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول المدعو "عبدالفتاح صديق عبدالفتاح " ٦١ عاما ،سائق ومقيم دائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ ( جثة هامدة - ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ).


وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال مرافقه المدعو "محمد محمود مختار "٥٧ عاما ، تباع ، ومقيم دائرة مركز الرياض بكفرالشيخ قرر بانه حال إستقلاله السيارة رقم ( ل ط أ ٩٦٢١ " جامبو ) قيادة المذكور وسيرهما بطريق ( فيشا -سندوب ) دائرة مركز أجا إستوقفتهما لجنة مرورية وتم سحب رخصة القيادة الخاصة بالمتوفي لعدم حمله رخصة تسيير  وتسليمه إيصال بذلك وعقب عودة السائق " المتوفي " للسيارة وجلوسه على مقعد القيادة شعر بحالة إغماء وحدثت له غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي عقب وصوله وأضاف بأن المتوفي يعاني من مرض السكري .


و باستكمال الفحص تبين أن القائم بسحب الرخصة نقيب " محمد ع. ال " الضابط بإدارة مرور الدقهلية، والمعين بخدمة القول الأمني بالطريق المشار إليه وإعطاءه إيصال وإنصرافه عقب ذلك جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وجارى العرض على النيابة العامة .

مصرع سائق اجا ازالات الدقهلية غيبوبة

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