سعر الدولار اليوم الاربعاء 14-4-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 14 ابريل2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء فى البنك المركزى 15.63جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك الأهلى الكويتى "بيريوس" 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك أبوظبى الاسلامى 15.65 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك ( بنك الامارات دبى الوطنى، الاهلى المتحد،قناة السويس، البركة ،المصرى الخليجى، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،المصرى للتنمية الصادرات،اتش اس بى سى HSBC، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المصرف العربى الدولى،التجارى الدولى CIB،مصر ايران للتنمية،المشرق ،الكويت الوطنى NBK ،ابوظبى الاول FAB، المصرف المتحد المصرف العربى الدولى ،العقارى المصرى العربى،فيصل الاسلامى،الاسكندرية) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء فى بنوك(الاهلى ،مصر )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.



اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضى .



وكشفت بيانات المركزى أن صافي احتياطي النقد الاجنبى ارتفع من 40.201 مليار في فبراير إلى 40.337 مليار دولار في مارس.



وأوضحت بيانات المركزى صعد احتياطى مصر من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير الماضي من 40.063 مليار دولار في نهاية ديسمبر.



