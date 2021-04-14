موجز السوشيال ميديا.. أيتن عامر تكذّب ريهام حجاج بعد خلاف مسلسل "كل ما نفترق".. ومسلسل "ملوك الجدعنة" يتصدر تويتر

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بعد عرض أول حلقة .. مسلسل "ملوك الجدعنة" يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ملوك الجدعنه بعد عرض أولى حلقات المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر.







أغنية في حته تانية ..تتر مسلسل الاختيار٢ يتصدر تويتر



تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع تتر بداية مسلسل الاختيار ٢ والذي يغنيه الفنان أحمد سعد، بعد عرض أولى حلقات المسلسل .



وتصدر هاشتاج #تتر_مسلسل_الاختيار٢ قائمة الأكثر تداولا على تويتر .





أول تعليق من كيليان مبابي بعد الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

احتفل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بصعود فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حسب بايرن ميونخ .

ونشر كيليان مبابي صورة له من المباراة وعلق عليها قائلا "نعم نعم الي نصف النهائي".







أيتن عامر تكذب ريهام حجاج بعد خلاف مسلسل كل مانفترق



كشفت الفنانة أيتن عامر سبب الخلاف الحقيقي بينها وبين ريهام حجاج حول مسلسل "كل مانفترق" والذي أدى الي التراشق بينهما خلال اليومين الماضيين.

‬‏‪وردت ايتن عامر على كلام ريهام حجاج عنها قائلة



"كم الدعم و المكالمات و الحب مخلينى حقيقي عايزة أقفل الموضوع خالص بجملة القدر حطها قدامى صدفة (و أسوأهم الفاشل/ الفاشلة عندما ترى فى نجاح الآخرين ازدراءً لشخصها و تهديدا لمحاولة وجودها) ( فى المسلسل) ".