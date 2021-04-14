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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إحالة مشروع القانون للبرلمان..

3 فوائد لدمج صندوق تحسين الأقطان في معهد بحوث القطن

قطن
قطن

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال جلسة النواب الأخيرة أمس الاثنين، عدد من مشروعات القوانيين، المقدمة من الحكومة للجان النوعية المتخصصة لمناقشتها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشانها قانونا.


من ضمن هذه المشروعات، مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، المقدم من الحكومة لمجلس النواب.


ووفق القانون يحل المركز محل الصندوق، ويباشر اختصاصاته، ويأتى ذلك فى إطار الجهود الحكومية لتوحيد الكيانات الإدارية وفض التشابكات، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، ونرصد أهداف مشروع القانون :  

 

1- إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن.

 

2- تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الشامل .

 

3- تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

كما احال رئيس النواب، مشروعات قوانين آخرى منها مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشان نظام السفر بالسكك الحديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات ومشروع قانون بشان العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الاضافي إلى لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

وأحال أيضا مشروع قانون بشان إنشاء نقابة للتكنولوجين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والقوي العاملة والخطة والموازنة، فضلا عن مشروع قانون بشان العمل على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1981 لإنشاء صندوق التامين الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

مجلس النواب وزارة الزراعة حنفى جبالى مشروع القانون محصول القطن

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