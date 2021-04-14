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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية : العمرة متاحة للجميع داخل وخارج المملكة

أداء العمرة
أداء العمرة

أعلن نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ "اعتمرنا" و"توكلنا".

 

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ أكد "مشاط"  أن "وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان. وتطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتنا". معلنًا جاهزية مراكز النقل ونقاط التجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين وفق إجراءات دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية كافة التي وضعتها الجهات المختصة.

 

وأكد "مشاط" رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وكشف "نائب وزير الحج والعمرة" أنه تم العمل على إجراءات استباقية، سيتم العمل بها، من شأنها زيادة عدد المعتمرين وفق الاشتراطات الصحية.

 

وقال "مشاط": "الجهات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية في الحرمين الشريفين".

 

وأفاد  بأن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَيْ "اعتمرنا" و"توكلنا".

 

ودعا نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، الجميع لعدم الالتفات لأي إعلانات على مواقع التواصل، تدَّعي أنها تصدر تصاريح للعمرة.

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