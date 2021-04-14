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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

بطولات المخابرات المصرية.. القبض على أحمد عز بالحلقة الأولى لمسلسل هجمة مرتدة

بوستر هجمة مرتدة
بوستر هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية،  أولى حلقات مسلسل هجمة مرتدة، للفنان أحمد عز، والفنانة هند صبري، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.

بطولات رجال المخابرات المصرية.. مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

ملخص الحلقة الأولى لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث مسلسل هجمة مرتدة، بمطاردة في إحدى دول شرق أوربا، لأحد العناصر التابعة للمخابرات المصرية، ويتم القبض عليه، في الوقت الذي تقوم فيه المخابرات بالكشف عن دبلوماسيين أجانب يعملون كعناصر تجسس في مصري ويقومون بزرع أجهزة تنصت داخل أحد السفارات. 

ويقوم ضابط المخابرات المصري (هشام سليم) بتكليف الضابط عابد (نضال الشافعي) بالسفر إلى العراق لتتبع العناصر الإرهابية المتواجدة هناك، في الوقت الذي يتواجد فيه سيف العربي (أحمد عز) في العراق لحضور حفل زفاف، ثم تهجم القوات الأمريكية على الحفل، وتطلق النار بشكل مكثف، وتصيب عدد كبير من الحاضرين. 

يتم القبض على سيف (هشام سليم) من قبل القوات الأمريكية، ويتم مواجهته بأن حفل الزفاف الذي حضره تابع لأحد عناصر تنظيم القاعدة، فينكر معرفته به، في الوقت الذي تقوم فتاة أجنبية على معرفه به بتحريره من الاعتقال من خلال ضابط مخابرات على معرفة به، ولم تكشف عن هويته. 

تقوم دينا (هند صبري) بالموافقة على العمل كمندوبة في أحد المنظمات غير الحكومية بشرق أوروبا، لحوار الأديان، بينما رفض باسل العمل فيه لكونه فلسطيني ويرفض التعاون مع اليهود والإسرائيليين، وتصل معلومات للمخابرات المصرية بتوسعات لتنظيم القاعدة في العراق، وتوسع العناصر الإرهابية في سيناء أيضًا، فيرع من مهمة الضابط عابد. 

تتوصل المخابرات المصرية بأن المسئول عن إسقاط العميل المصري في شرق أوروبا، رجل صهيوني يدعى إيذاك براك، يقوم باستقطاب العناصر في غرب أوروبا، ويقوم سيف بتخدير السيدة الأجنبية التي يعرفها من أجل سرقتها، وتختتم أحداث الحلقة بمطاردة سيارة له. 

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

وتعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً. 
ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرا. 


وتعرض قناة ابو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشر ظهرا، والعاشرة مساءا، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة artحكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساءا، والإعادة في تمام الخامسة فجرا، والواحدة ظهرا، كما تعرضه قناة  artحكايات 2، في تمام الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل " هجمة مرتدة"  أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص احداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة. 

هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري الفنانة هند صبري قناة dmc الفضائية المخابرات

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