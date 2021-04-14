عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

صدى البلد

برج الحمل من الأبراج النارية، يتسم بالعصبية رغم طيبة قلبهم وقدرتهم على فهم طبيعة المحيطين، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد 14 أبريل، وتقدم نصيحة فلكية لهم.

مواليد اليوم وفقا لعلم الأرقام 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 14 أبريل فإن ذلك يعنى أنك لم تكن قادرًا على قضاء الكثير من الوقت مع عائلتك بسبب انشغالك بالعمل لبعض الوقت، ويمكنك اليوم الحصول على فرصة جيدة لقضاء وقت ممتع مع أحبائك. 

في ضوء هذا الوباء سيكون اليوم جيدًا بالنسبة لصحتك، لكن يجب أن تكون حذرًا تمامًا واهتم بصحتك. 

 إذا كنت متزوجًا ، فأنت بحاجة إلى معاملة زوجتك باحترام. تجنب الأحاديث الصغيرة في الأمور الصغيرة. 

 بالحديث عن حياتك الشخصية، ستشعر ببعض الإرهاق اليوم بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية، ستكون العلاقة مع زوجتك قوية، سيزداد حبك.

نصيحة 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 14 أبريل تقول له فيها:

عند الحديث عن أموالك، إذا كنت ستنفق الكثير؛ فعليك تجنب ذلك.

سيكون اليوم جيدًا بالنسبة لصحتك، يجب ألا تتهاون في الطعام. 

 ينصح رجال الأعمال بتوخي الحذر من حيث المال. إذا أجريت صفقة مالية كبيرة اليوم، فاحرص على توخي الحذر التام، وإلا فقد تحدث خسائر.

الأبراج عبير فؤاد علم الأرقام وباء فلك ابراج

ترشيحاتنا

مصدر خطر على الأمن القومي.. تقرير المخابرات الأمريكية يحذر من طموحات الصين

شريف عامر يشيد بـ تركي آل شيخ لدعمه برنامج رامز عقله طار

نورتي قلبي.. صابرين تعلق على ظهور شريهان بعد غياب 19 عامًا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

بعد 4 أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود للعمل

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

انفراد.. بالعقد والتفاصيل.. صفقة الأهلي مع لاعب بيراميدز "باطلة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ