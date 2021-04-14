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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة 2 من ملوك الجدعنة .. أزمات جديدة تواجه سفينة وسرية

أبطال ملوك الجدعنة
أبطال ملوك الجدعنة

بدأت الحلقة الثانية من ملوك الجدعنة بالمشهد الأخير في الحلقة السابقة الذي يدور حول مواجهة بين عمرو سعد ومصطفى شعبان مع أحمد صفوت ورجال عصابة عمرو عبد الجليل. 

تفاصيل الحلقة الثانية من ملوك الجدعنة

اشتبك سرية وسفينة مع رجال العصابة لكنهما تفوقا عليهم بمساعدة أهل الحارة، بعد مشهد مليء بحركات الأكشن والإثارة على خلفية أغنيتها المشتركة "احنا دولة". 

قرر سرية وسفينة تسليم الحقيبة التي تركها لهم صديقهم علي العجمي قبل مقتله على يد العصابة إلى صاحبها عمرو عبد الجليل مقابل ملايين الأموال، معتبرين أن طاقة القدر فتحت أمامهم. 

لكنهما تراجعا بعد معرفة اسم رئيس العصابة زاهي العتال، وحجم الأزمة التي تورطا بها. 

وقع خلاف بين فاتن التي تقوم بدورها باسمين رئيس وسرية "عمرو سعد" بسبب تأجيله للزواج منها، في الوقت الذي يتقدم لها عنتر "وليد فواز" بلطجي الحارة ويحاول والدها إقناعها بالزواج منه.

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كشفت الأحداث عن حبيبة سابقة لسفينة "مصطفى شعبان" التي تركته لتتزوج بآخر ليتضح أنها سبب عزوفه عن الزواج رغم محايلات شقيقته رانيا يوسف. 

يظهر زوج الحبيبة السابق لسفينة ليتضح أنه فراس سعيد الذي يؤجر شخص لمراقبة زوجته وتصويرها، ليفتتح طريقا آخرا للمشاكل في وجه الصديقين. 

قرر سفينة وسرية فتح الشنطة التي بدأت بسببها كل المشكلات، ليكتشفا أنا فارغة فيما عدا حبات ألماس تقدر بملايين الجنيهات.

ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

يظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجئة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.

ويعرض مسلسل ملوك الجدعنة على شاشة mbc مصر، الساعة 7:00 مساء عقب برنامج رامز جلال ، والإعادة 12:30 صباحا، و1:00 ظهرا، وتدور أحداثه حول صديقين هما سفينة وسرية اللذين يحاولان منذ صغرهما العمل في مهن مختلفة للحصول على أموال لرعاية أسرتهما وذويهما.

 

 

ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو سعد رانيا يوسف عمرو عبد الجليل

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