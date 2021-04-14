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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة 2 من ضل راجل .. إجهاض بالقوة لابنة كابتن جلال

مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل

على عكس الحلقة الأولى، سيطرت مشاعر الحزن والغضب على أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ضل راجل ، بعدما انتهت حلقة الأمس بتعرض ابنة كابتن جلال، لحادث نقلت على إثره إلى المستشفى. 

تفاصيل الحلقة الثانية من ضل راجل 

بدأت الأحداث بمكالمة من نيرمين الفقي لزوجها ياسر جلال تخبره فيها بتعرض ابنتهما رنا رئيس "شهد" لحادث، نقلت على اثره إلى المستشفى، وتعرض الأم لحالة انهيار عصبي لعدم تمكنها من الاطمئنان على ابنتها بسبب حالتها الصحية السيئة نظرا لأنها مريضة وقعيدة.

يتجه كابتن جلال للمستشفى ويحاول معرفة ما ألم بابنته، في الوقت الذي تحاول فيه الطبيبة نور إنقاذ حياتها، بعدما دخلت في غيبوبة وتحتاج للعديد من العمليات الجراحية. 

حضر الأب المكلوم تحقيقات النيابة مع شهود العيان الذين لم يوضحوا حقيقة ما حدث، وهوية من خبطها بسيارتهن في الوقت الذي ترى فيه الطبيبة أن شهد لم تتعرض لحادث ولكن ما حدث أكبر منذ ذلك. 

تعرضت الزوجة نيرمين الفقي لأزمة صحية قلقا على ابنتها، في الوقت الذي كان صديق كابتن جلال في المدرسة يبحث عنه لتغيبه عن العمل لأول مرة في حياته، ويكتشف بعد زيارة إلى منزله ما حدث لابنة صديقه. 

اكتشفت الطبيبة التي تقوم بدورها الفنانة نور، تعرض رنا رئيس لمحاولة إجهاض بالقوة قبل الحادث الذي تعرضت له من ضرب وسحل، ونقلت الخبر إلى والدها كابتن جلال الذي أصيب بالصدمة.

تفاصيل مسلسل ضل راجل 

ينتمي مسلسل ضل راجل، إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه في منطقة شعبية حول رب أسرة يعمل مدرس وسائق تاكسي، تتعرض ابنته لحادث اعتداء، ويواجه نظرات وانتقادات الجيران والمحيطين به. 

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تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل ضل راجل

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بعد عرض الحلقة الأولى.. ضل راجل تريند على تويتر

مسلسل ضل راجل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف أحمد عبد الفتاح الذي كتب من قبل العديد من الأعمال الناجحة منها الأخ الكبير وضربة معلم، والمخرج أحمد صالح الذي كان آخر أعماله ليالينا 80 في رمضان الماضي.

مسلسل ضل راجل يشارك في بطولته كل من نيرمين الفقي، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، محمد عادل ميدو، رنا رئيس، نور اللبنانية، عصام السقا، نهاد نور، إيهاب فهمي، مجدي فكري، محمد على رزق، محمد يسري، أميرة العايدي، علاء عرفة.

ضل راجل ياسر جلال نور نيرمين الفقي أحداث مسلسل ضل راجل

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