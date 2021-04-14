حرب الظل تشتعل بين إيران وإسرائيل .. طهران تنتقم من تل أبيب.. وترد على هجوم نطنز بقصف السفينة راي.. وأنباء عن تفجير مركز تابع للموساد في العراق

العراق ينفي استهداف المركز الإسرائيلي

الانتقام الإيراني يعرقل المفاوضات النووية مع أمريكا

إسرائيل تستعد لهجوم إيراني ورفعت المستويات الأمنية بسفاراتها حول العالم

أفادت وسائل الإعلام بأن سفينة مملوكة لإسرائيل تعرضت لقصف صاروخي يوم الثلاثاء بالقرب من الإمارات العربية المتحدة، في ثالث هجوم من نوعه منذ شهور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين في تل أبيب يعتقدون أن إيران مسؤولة، بحسب تقارير إعلامية عبرية.

وقالت قناة "الميادين" الإخبارية اللبنانية، التابعة لحزب الله المدعوم من إيران، إن السفينة استُهدفت بالقرب من الفجيرة على ساحل خليج عمان.

وقالت قناة "العالم" التلفزيونية المدعومة من إيران إن السفينة الإسرائيلية كانت سفينة الشحن هايبيريون راي التي تبحر تحت علم جزر الباهاما لكنها مملوكة لإسرائيل.

وقالت القناة "12" إن الضربة الصاروخية تسببت في أضرار بسيطة للسفينة، لكن لم تقع إصابات، وأنها كانت السفينة في طريقها إلى الإمارات قادمة من الكويت.

ومع ذلك، قال متحدث باسم السفينة إنه لم يكن هناك أي ضرر وأن السفينة واصلت السير في طريقها.

تقع إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على خليج عمان، مقابل الخليج العربي وبالقرب من مضيق هرمز.

وجاءت الضربة في الوقت الذي هددت فيه إيران بالانتقام من هجوم على موقعها النووي في نطنز ألقت باللوم فيه على إسرائيل.

وتخوض طهران وتل أبيب حرب ظل بحرية، حيث يلقي الطرفان باللوم على الطرف الآخر في تفجيرات السفن، مما يمثل جبهة جديدة في الصراع الذي نُفِّذ في السابق براً وجواً وبتجسس وهجمات إلكترونية مزعومة.

تعرضت سفينة الشحن الإيرانية إم في سافيز، التي يُقال إنها تعمل كقاعدة عائمة لقوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية قبالة سواحل اليمن، لانفجار يوم الثلاثاء الماضي، على الأرجح من لغم لاصق.

في الأشهر الأخيرة، تضررت سفينتا شحن على الأقل مملوكتان لإسرائيل في هجمات إيرانية مزعومة، واحدة في خليج عمان والأخرى أثناء إبحارها إلى الهند.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الإيرانية لهجوم مشتبه به يوم الأحد. يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذت الهجوم الذي ألحق أضرارًا بأجهزة الطرد المركزي ، على الرغم من أنها لم تعلن مسؤوليتها.



قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الثلاثاء إنه إذا قررت إيران أن الدولة اليهودية كانت وراء الهجوم على نطنز، "فستتلقى إسرائيل ردها وسترى ما هو الشيء الغبي الذي فعلته".

وهدد الحادث بعرقلة المفاوضات الجارية بين إيران والقوى العالمية بهدف إنقاذ اتفاق 2015 النووي الممزق. وبدأت إدارة بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران بشأن الصفقة الأسبوع الماضي.

في أعقاب هجوم نطنز، قالت إيران يوم الثلاثاء إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، وهي نسبة أعلى من أي برنامج مضى. ونقلت وكالة أنباء إيرنا الحكومية عن المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي قوله إن إيران ستزيد تخصيبها من المعدل الحالي البالغ 20٪ ردا على هجوم نهاية الأسبوع. من شأن ذلك أن يضع إيران على بعد خطوة فنية قصيرة من مستويات الأسلحة.

ونقلت الإذاعة أيضا عن عراقجي قوله إن إيران ستركب 1000 جهاز طرد مركزي آخر في نطنز ، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي.

ظلت التفاصيل شحيحة بشأن ما حدث في نطنز. تم وصف الحدث في البداية فقط على أنه انقطاع في الشبكة الكهربائية التي تغذي ورش العمل فوق الأرض وقاعات التخصيب تحت الأرض - لكن المسؤولين الإيرانيين بدأوا في وقت لاحق يشيرون إليه على أنه هجوم.

لا يزال مدى الضرر في نطنز غير واضح، على الرغم من أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إنه أضر ببعض أجهزة الطرد المركزي الإيرانية من طراز IR-1، وهي العمود الفقري لبرنامجها النووي. قال قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن الهجوم أشعل فتيل حريق بينما أشار متحدث باسم البرنامج النووي المدني إلى 'انفجار طفيف محتمل'.

وفي تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي مساء الاثنين، وصف الرئيس السابق للذراع النووية المدنية في البلاد تصميم الهجوم بأنه "جميل جدا". وقال فريدون عباسي إنه يبدو أنه يستهدف كلاً من شبكة الكهرباء في نطنز والطاقة الاحتياطية للطوارئ بالمنشأة.

وقال عباسي إن هجوما مماثلا استهدف منشأة فوردو الإيرانية تحت الأرض في عام 2012 بانفجارين: أحدهما على بعد 30 كيلومترا (18.5 ميلا) في محطة كهرباء والآخر في نظام بطارية الطوارئ في فوردو.

قال عباسي: "لقد توقعنا ذلك، وكنا نستخدم شبكة كهرباء منفصلة". "لقد ضربوا لكن لم يحدث شيء لآلاتنا".

قال مسؤول أمريكي لصحيفة نيويورك تايمز إن إسرائيل وصفت الضربة على نطنز بأنها رد انتقامي على عدة هجمات على سفن شحن مملوكة لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال تقرير للقناة 12 إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لهجوم انتقامي إيراني محتمل ورفعت المستويات الأمنية في السفارات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن مصادر عراقية أن هجوما وقع على مركز استخبارات وعمليات خاصة تابع لـ"الموساد" الإسرائيلي في شمالي العراق.

وقالت الوكالة إن مجموعة مجهولة هاجمت المركز المملوك للموساد ، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من "القوات الإسرائيلية".

وأضافت أن المصادر لم تذكر مزيدًا من التفاصيل ، لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل قريبًا.

لكن، علق مصدر عراقي عسكري رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، على معلومات استهداف مركز معلومات اسرائيلي شمالي العراق.

ونقلت "روسيا اليوم" عن القائد العسكري قوله:"لم نسمع بهكذا معلومات، ولا يوجد حتى اللحظة ما يؤكدها. يبدو أن هناك شيئا ما غير دقيق في نقل هذه المعلومة".