اللجنة الطبية بالأهلي تكشف موعد عودة محمد هاني والشناوي للملاعب .. فيديو

قال محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي ، إن الفترة الماضية لم تكن سهلة علي فريق النادي الأهلي بسبب إصابات بعض اللاعبين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن علي معلول سيعود إلي الملاعب بعد 3 أسابيع بعد تعافيه .

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن اللاعب محمد هاني مازال أمامه فترة لا تقل عن شهر ونصف حتى يعود إلي التدريبات.. لافتا إلى أن أي إصابات نقوم بوضعها محل الدراسة لمعرفة الحلول وتجنب إصابة اللاعبين بها مرة أخرى .

وأوضح أن لجنة الكرة كلفتنا بعمل دراسات حول الإصابات المتكررة ومعرفة سببها مؤكدًا أن الشناوي أصيب بفيروس كورونا ويخضع لعمل مسحة للتأكد من إصابته .



