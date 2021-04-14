شاهد.. أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض

شهدت منطقة الرياض، مساء امس الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، أمطارًا رعدية غزيرة على أنحاء متفرقة.

وأبانت مقاطع فيديو الأمطار التي تعرضت لها الرياض، وأصوات الرعد وأنوار البرق عقب مغرب اليوم.

وبحسب صحيفة المواطن السعودية؛ فقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الثاني من رمضان 1442، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وعن حركة الرياح السطحية قال المركز: إنه ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على البحر الأحمر، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، في حين ستكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الخليج العربي.