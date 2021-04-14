هاني حتحوت عن اجتماع اتحاد الكرة بالأهلى والزمالك: قعدات العرب أسلوب عفا عليه الزمن

علق الإعلامي هاني حتحوت على دعوة اتحاد الكرة المصري لرئيسي مجلس إدارة الأهلي والزمالك ظهر غدٍ لإنهاء الخلاف والاحتفال بين الناديين.



وكتب هاني حتحوت عبر تويتر قائلاً: "‏اتحاد الكرة أعلن رسميا دعوة رئيسي الأهلي والزمالك إلى اجتماع ظهر غدٍ (لتنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة بين الاتحاد والناديين الكبيرين).. (يجب أن يعلم الاتحاد أن قعدات العرب أسلوب عفا عليه الزمن، ولو كان مفيدًا في نظرهم في الماضي فهو مُضر أشد الضرر حاليا ويثير التعصب".



وتابع: "‏وضع اللوائح، وتنفيذها بالعدل على الجميع، هو الحل الأمثل والوحيد (لتنقية الأجواء)، وبناء الثقة في الاتحاد..

الاعتماد على الجلسات وتطييب الخواطر لا يفيد ولا يحقق تقدما، وهو سبب الرفض الدائم للوجوه القديمة التي انتهجت، وتنتهج، هذا الأسلوب. كفاية بقى!" .

وجّه المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لكل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واللواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك للاجتماع في مقر اتحاد كرة القدم في الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس لتنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.