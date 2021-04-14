إدارة بايدن تحسم موقفها من صفقة ضخمة لبيع الأسلحة إلى الإمارات

أكد مساعدون في الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغت الكونجرس أنها ستمضي قدما في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الإدارة تعتزم المضي قدما في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين" فيما يتعلق باستخدام الأسلحة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وكانت إدارة بايدن علقت الاتفاقات التي أقرها سلفه الجمهوري دونالد ترامب من أجل مراجعتها.