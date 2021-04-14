شاهد | نائب وزير الاتصالات يكشف أهمية الرقم القومي لكل عقار

قال خالد العطار نائب وزير الاتصالات ، إن الرقم القومي للعقارات يقوم بتسهيل جميع الخدمات والمرافق التي يتم إدخالها إلي العقار ومنها أيضا تراخيص العقار وتسجيل العقار بالشهر العقاري والبيع والشراء .

وأضاف خالد العطار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم" أن الرقم القومي للعقار يعمل علي توحيد جميع العقارات المتواجدة في جمهورية مصر العربية مؤكدا أن الدولة تستخدم هذه البيانات المتواجدة في الرقم القومي للعقار لإدارة الثروة العقارية في مصر .

وأوضح خالد العطار ، أن مصر بها 36 مليون عقار سكني تحتاج إلي توزيع خدمات عليها وبناء علي الرقم العقاري سيتم إدخال جميع الخدمات بالتساوي علي هذه العقارات ومنها تخطيط الطرق وهذا لإدارة سياسة الدولة بناء علي أدلة وبيانات .