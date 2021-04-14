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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في اليوم الثاني من رمضان .. اعرف أهم الأحداث التاريخية فيه

صدى البلد

حلَّ علينا اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم  لعام 1442هجرية، وفي مثل هذا اليوم، وقعت عدد من الأحداث الهامة، منها سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، خروج النبي وأصحابه لفتح مكة، وفتح المغرب الأوسط.

وفيما يلي أهم أحداث اليوم الثاني من شهر رمضان بالتفاصيل:

خروج النبى لفتح مكة
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك المصادف خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) لفتح مكة هو وأصحابه الكرام.
 

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الشروع في بناء مدينة القيروان
فى اليوم الثانى من شهر رمضان شُرع في بناء مدينة القيروان، بإشراف فاتحها عقبةَ بن نافع "رضي الله عنه" والقيروان كلمةٌ معرّبةٌ عن "كاراوان" باللغة الفارسية ومعناها مَوْضِع النزول، تُشْتَهَر القيروان في التاريخ بعلْمها وفقهائها، في مقدمتهم الفقيه عبد الله بن أبي القَيْرَوَاني صاحب الرسالة الفقهية، ومن أهم معالم القيروان جامع عقبة بن نافع.

أحداث عسقلان
في مثل هذا اليوم غادر السلطان صلاح الدين الأيوبي مدينة عسقلان، وذلك بعد أن أخلى كل سكانها من العرب وخربها وحطّم أسوارها، وذلك خشية أن يستولي عليها الصليبيون ويأسرون أهلها ويجعلونها وسيلة لأخذ بيت المقدس، وقبل البدء في تخريب المدينة قال صلاح الدين الأيوبي قولته المشهورة: و«الله لموت جميع أولادي أهون عليّ من تخريب حجر واحد منها».

فتح المغرب الأوسط
في 2 رمضان عام 82هـ تم فتح بلاد المغرب الأوسط، حيث كانت الجيوش الإسلامية في شمال أفريقيا تواجه الروم من جهةٍ والبربر من جهةٍ أخرى، وكانت زعيمة البربر تُسمَّى "الكاهنة" وقد استطاعت أن تجمع شملهم وتحارب المسلمين سنوات طويلة، ولم يستطع القائد المسلم زهير بن قيس أن ينتصر عليها حتى جاء الحسان بن النعمان الذي صمم على فتح جميع بلاد المغرب، إذ انطلق متوجهًا إلى أواسطِ المغرب والتقى بجيوش الكاهنة وانتصر عليها في رمضان عام 82 هـ.

سقوط الدولة الأموية وقيام العباسية

حدث فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 132هـ الموافق استولى عبد الله أبو العباس على دمشق بعد عمل مضن استمر عدة سنوات، وبعد خروج آخر الخلفاء الأمويين منها وبذلك سقطت الدولة الأموية التي امتدت لمدة 90 عاما تقريبا، وقامت الدولة العباسية وتعتبر السلالة العباسية هي السلالة العربية الثانية بعد الأموية التي حكمت العالم الإسلامي.

الاستيلاء على كريت

في 2 رمضان 1239هـ استولى المصريون على جزيرة كريت وقديما أطلق عليها العرب "اقريطش"، وعرفت عند الأتراك باسم "جزيت" وحديثا باسم جزيرة كريت، وتتبع حاليا اليونان وهي أكبر الجزر اليونانية، وتوجد ضمن الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وفي أقصى جنوب بحر إيجه.

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