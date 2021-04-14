إيران تستدعي سفير البرتغال احتجاجًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي

استدعت إيران سفير البرتغال التي تترأس حاليًا الاتحاد الأوروبي، احتجاجًا على العقوبات التي فرضها التكتل على 8 من قادة الجيش والشرطة بإيران.

وذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت السفير احتجاج إيران على العقوبات التي شملت حظر السفر وتجميد الأصول، وإدراج حسين سلامي قائد الحرس الثوري على القائمة السوداء، وفقا لوكالة "رويترز".

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، كما وصفت عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "باطلة".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وقمع السلطات لاحتجاجات الشوارع في نوفمبر 2019.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ستعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي بعد فرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين و3 مؤسسات.