لماذا تحفظت مصر على سفينة إيفرجيفن .. الديهي يكشف الأسباب .. فيديو

علق الإعلامى نشأت الديهى على تصريح أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والذى قال: إنه تم حجز السفينة "إيفر جيفن" نظرًا لمماطلة ملاك ومستأجرى السفينة فى دفع التعويضات والتى قدرت من قبل خبراء قناة السويس بـ 900 مليون دولار.

وتابع نشأت الديهى ، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية ten ، أن هذه التعويضات نتيجة تعطيل القناة لمدة 6 أيام وإجراءات تعويم السفينة وأعمال الكراكات والقطر والعاملين بها ، لافتاً إلى أن المركب يقدرثمنها بحوالى 200 أو 300 مليون دولار فإذا وقع عليها غرامات ضعف ثمنها فمن الممكن أن يستغنوا عنها.

أوضح "الديهى"، أنه لابد من معرفة كيف يتم العمل فى هذه القضية ومع الشركة التابعة لها قانوناً فى قناة السويس ، معقباً أن قناة السويس لديها خبرة فى التعامل مع مثل هذه القضايا لأنها ليست المرة الأولى التى تقع مثل هذه القضايا والأحداث.