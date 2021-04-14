محافظ أسيوط : عدد ضحايا حادث الأتوبيس قابل للزيادة .. فيديو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن جميع الجهات الأمنية والحماية المدنية والإسعاف تحركت علي الفور وقت وقوع حادث التصادم علي طريق سريع يبعد عن محافظة أسيوط بـ 70 كيلو وهذا الطريق يربط أسيوط بسوهاج مؤكدًا أن هذا الحادث نتج عنه وفاة 14 شخصاً .

وأضاف محافظ أسيوط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم": أننا قمنا بدفع 31 سيارة إسعاف وقد تم إطفاء الحريق الذى نتج عن الحادث ومازلنا نعمل الآن علي إخلاء الجثث ونقوم برفع آثار الحادث لإعادة الحركة إلي الطريق .

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذا الطريق لا تتكرر عليه حوادث كثيرًا، مشيرا إلي أننا الآن نعمل على عمل ازدواج إلي هذا الطريق بناء علي خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة .