ضحية سرية.. شريف عامر يكشف لأول مرة أسراراً عن برنامج رامز جلال

كشف الإعلامى شريف عامر كواليس وأسراراً لأول مرة عن برنامج رامز جلال، مؤكدًا أن رمضان فى القرن الـ 21 أصبح مرتبطاً ببرنامج "المقالب" الذى يقدمه رامز جلال كل عام.

وقال "عامر" خلال برنامج "يحدث فى مصر " المذاع على قناة "mbc مصر " إن برنامج رامز جلال أصبح مهماً فى رمضان مثل الفانوس، والجمهور أصبح ينتظر "مقلب" رامز الجديد كل سنة.

واستشهد الإعلامي شريف عامر ، بمقولة الفنان رامز جلال في برامج المقالب دايماً: "الخوف ملوش كبير"، متابعا : "فعلا الخوف ملوش كبير مع رامز جلال خاصة في رامز عقله طار، وهناك ضحية سرية".