أحمد مجاهد يكشف موقف دوري الجمهورية حال انسحاب الزمالك من المباراة الفاصلة

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري، إن فكرة إلغاء بطولة الجمهورية لمواليد 1999 مطروحة، مشيرا إلى عدم وجود مشكلة حال انسحاب الزمالك من المباراة الفاصلة أمام الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل.



وأوضح مجاهد، في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس" صباح الأربعاء: "مواليد 1999 ما كان أن يكون مسابقة لهم وكان يجب ألا تقام من الأساس، فهذا الجيل كان يصعد منه البعض للفريق الأول والباقي يرحل لأندية أخرى".



وأضاف: "أتيت إلى اتحاد الكرة ووجدت تلك المسابقة، لكن المنتخب الأولمبي يضم أكثر من 40 لاعبا يشاركون في الدوري الممتاز، ومن المستحيل التفكير في ضم أي لاعب من هذا السن في بطولة الناشئين".



واستطرد: "اللجنة الخماسية كانت صاحبة قرار إقامة بطولة مواليد 1999، كانت فكرة حسنة، لكنها ظلمت جيلا، اللاعب الذي لن يلعب في الدرجة الأولى كان سيذهب لنادٍ آخر، ويحصل على الفرصة المناسبة".