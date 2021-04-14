شريف عامر يشيد بـ تركي آل شيخ لدعمه برنامج رامز عقله طار

حكى الإعلامي شريف عامر، موقفًا طريفًا بينه وبين زوجته بشأن سفره إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب مشاركته في برنامج رامز جلال الجديد الذي يعرض حاليا، قائلا : "أنا كنت الضحية السرية في البرنامج".

وقال "عامر " خلال برنامج "يحدث فى مصر " المذاع على قناة "mbc مصر " ، إنه لم يخبر زوجته سبب سفره إلى الرياض فى الفترة السابقة، موضحا أنه رفض أن يقول ما هو المقلب عندما سُئل من أحد الأشخاص أثناء تواجده فى الغردقة.

وأضاف شريف عامر ، أنه كان الضحية السرية لبرنامج رامز جلال و التى كان يتم تجربة المقلب عليها لعدة سنوات سابقة ، موضحاً أن سبب ذلك لكى يتم التأكد من المقلب وأنه سيمر بشكل ناعم، الذي قام فيه رامز جلال بعمل مقالب مع أصحابه.

و تابع أنه كان يرتدى لايف جاكيت و من شدة توتره كان طوال الوقت يطمئن على غلق الجاكيت جيدًا حتى تم فتحه عند نزوله فى حمام السباحة أثناء المقلب ولم يكن مسموحاً له بعمل أى شيء منذ وصوله إلى المطار وأنه كان يقوم بعمل التعليمات التى توجه له فقط، وتواجده كل يوم بمدينة الملاهى و عمل بروفات كثيرة للمقلب للاطمئنان على الاحتياطات والتأكد من الأمان فى عمل المقلب.

وذكر أن كل شخص قام بهذه القفزة كانت بإرادته، مضيفاً أن تلك المدينة التى تم عمل المقلب فيها هى مدينة ملاهى فى الرياض و يحدث ذلك لأول مرة فى المملكة العربية السعودية.

وأشاد “عامر“ بهيئة الترفيه السعودية والدعم المباشر الذى قدّمه تركي آل شيخ لبرنامج “رامز عقله طار” فى وقت صعب لم يكن من المتوقع فيه أن يتم التصوير هذه السنة.