ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

طرح أحمد السقا، عبر حسابه على انستجرام، أغنية تتر مسلسله "نسل الأغراب" غناء الفنان تامر حسني بطولة النجم أمير كرارة.



وكتب أحمد السقا علي الفيديو قائلاً "أحب أشكر أخويا النجم الكبير تامر حسنى على غناء تتر مسلسل نسل الأغراب وعلى غناء الأغانى اللي فى المسلسل وأحب أشكر الجمهور العظيم على إعجابكم بالحلقة الأولى وأحب أقولكم ولسه ولسه ولسه".



مسلسل "نسل الأغراب" سيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، وبطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومى عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وفردوس عبد الحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة ومحمد مهران.

وينتمى المسلسل إلى الدراما الصعيدية، ويجسد أحمد السقا دور شخص يدعى "غفران الغريب"، بينما يقدم أمير كرارة دور "عساف الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر.

https://www.instagram.com/tv/CNoH19gp9pG/?igshid=luoyvhh4ncp2