عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 4 أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود للعمل

الملكة إليزابيث في
الملكة إليزابيث في عام 2013

كشفت وثائق رسمية، أن الملكة إليزابيث عادت اليوم لممارسة مهامها الملكية، بعد مرور 4 أيام فقط من وفاة زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.

 

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استضافت الملكة- البالغة من العمر 94 عاما- حفل تقاعد اللورد "تشامبرلين إيرل بيل"، ويأتي ذلك بعد وفاة زوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور الملكية.

 

وسبق أن أعلنت العائلة عن فترة الحداد الملكي الممتدة لأسبوعين، مع ترك الزهور في القصور الملكية مثل “وندسور” و"باكنجهام"، ولكن في خطوة تجسد شعور الملكة بالواجب تجاه بلادها، عادت مبكرا إلى مهامها لتوديع إيرل بيل، المساعد الملكي الرئيسي الذي تقاعد بعد 14 عاما من الخدمة.

 

وكان إيرل بيل، أو “اللورد تشامبرلين”، أكبر ضابط في الأسرة المالكة، يشرف على ترتيبات جنازة الدوقة، المعروفة باسم “عملية الجسر الرابع”، وقال الأمير “أندرو” دوق يورك، مؤخرا، إن والدته تتحمل المسئولية بثبات، وأن الأسرة تحاول دعمها باستمرار.

 

وسبق أن تعهد الأمير ويليام، دوق كامبريدج، بالتمسك بتحقيق رغبات الأمير فيليب، ومواصلة دعم الملكة، وتولي المهام الملكية.

فيما قال مسؤول ملكي إنه تم الإعلان- في نهاية الأسبوع- عن أن النظام الملكي وأسرهم سيقضون أسبوعين من الحداد الملكي، مع استمرار أفراد الأسرة في تنظيم المناسبات التي تتلائم مع الحدث.

 

وشاركت الأميرة الملكية “آن”، في أول حدث رسمي لها منذ وفاة والدها، حيث انضمت إلى مؤتمر الربيع، للكلية الملكية لطب الطوارئ، باعتبارها راعية للمنظمة.

وفاة زوجها جنازة الامير فيليب الملكة إليزابيث الرئيس مناسبات البريطانية إليزابيث تشامبرلين

ترشيحاتنا

مصدر خطر على الأمن القومي.. تقرير المخابرات الأمريكية يحذر من طموحات الصين

شريف عامر يشيد بـ تركي آل شيخ لدعمه برنامج رامز عقله طار

نورتي قلبي.. صابرين تعلق على ظهور شريهان بعد غياب 19 عامًا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

بعد 4 أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود للعمل

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

انفراد.. بالعقد والتفاصيل.. صفقة الأهلي مع لاعب بيراميدز "باطلة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ