بعد 4 أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود للعمل

كشفت وثائق رسمية، أن الملكة إليزابيث عادت اليوم لممارسة مهامها الملكية، بعد مرور 4 أيام فقط من وفاة زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب، عن عمر يناهز 99 عاما.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استضافت الملكة- البالغة من العمر 94 عاما- حفل تقاعد اللورد "تشامبرلين إيرل بيل"، ويأتي ذلك بعد وفاة زوجها الأمير فيليب في قلعة وندسور الملكية.

وسبق أن أعلنت العائلة عن فترة الحداد الملكي الممتدة لأسبوعين، مع ترك الزهور في القصور الملكية مثل “وندسور” و"باكنجهام"، ولكن في خطوة تجسد شعور الملكة بالواجب تجاه بلادها، عادت مبكرا إلى مهامها لتوديع إيرل بيل، المساعد الملكي الرئيسي الذي تقاعد بعد 14 عاما من الخدمة.

وكان إيرل بيل، أو “اللورد تشامبرلين”، أكبر ضابط في الأسرة المالكة، يشرف على ترتيبات جنازة الدوقة، المعروفة باسم “عملية الجسر الرابع”، وقال الأمير “أندرو” دوق يورك، مؤخرا، إن والدته تتحمل المسئولية بثبات، وأن الأسرة تحاول دعمها باستمرار.

وسبق أن تعهد الأمير ويليام، دوق كامبريدج، بالتمسك بتحقيق رغبات الأمير فيليب، ومواصلة دعم الملكة، وتولي المهام الملكية.



فيما قال مسؤول ملكي إنه تم الإعلان- في نهاية الأسبوع- عن أن النظام الملكي وأسرهم سيقضون أسبوعين من الحداد الملكي، مع استمرار أفراد الأسرة في تنظيم المناسبات التي تتلائم مع الحدث.

وشاركت الأميرة الملكية “آن”، في أول حدث رسمي لها منذ وفاة والدها، حيث انضمت إلى مؤتمر الربيع، للكلية الملكية لطب الطوارئ، باعتبارها راعية للمنظمة.