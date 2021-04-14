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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا يريد اتحاد الكرة؟ "شوبير" يفتح النار على مسؤولي الجبلاية قبل القمة

بطولة الجمهورية مواليد
بطولة الجمهورية مواليد 99

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجوما لاذعا، على المسئولين، داخل اتحاد الكرة، على طريقة معالجة مسؤولي الجبلاية، لما حدث في بطولة الجمهورية مواليد 99، عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك.
 

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه، “ملعب أون تايم”: “عندنا ماتش يوم 18 بين الأهلي والزمالك، يكسب اللي يكسب، هل بطولة شباب تستاهل الضجة دي؟، يا سيدي الأهلي يفوز بالبطولة أو الزمالك”.


وأضاف: “بروح المسؤول في اتحاد الكرة، طريقة المعالجة لم تُعجبنِ، مسابقات الشباب في البداية والنهاية عشان تطلَّع لي لاعب كويس، يعني مش بيقولوا في أوروبا بطولات الشباب، بيقولوا اللاعب الفلاني من الأكاديمية دي، مش مستاهلة الضجة ولا الهيصة”.

 

وأكمل حديثه: "الأهلي فاز على بركة الله، أو الزمالك على بركة الله، ولكن اللي بيولع نار، والمسؤولين بتتكلم، ومحدش مخلي، كل ده كوم، والأخلاق كوم، واللي بيدير كوم، أنا هعلم الولاد إيه، أنا ولي الأمر، أنا هنا أقول عيب مينفعش كده، البطولة مش المشكلة، لكن الأخلاق مشكلة كبيرة، الاحترام موضوع كبير، الانضباط ده موضوع مهم جدا".


واختتم شوبير: "أنا أفهم إن لما ابني يغلط؛ مستناش الجيران ييجوا يتكلموا، أقول أنا عاقبت، واديته جزائه، وأنا اللي أردعه، وأنا اللي أخليه كويس، ده اللي أفهموا لما أكون مسؤول، ولكن التربية مهمة اللي بنتكلم فيها، وأنا أكتر واحد بياخد من السوشيال ميديا من المنقي خيار، بس عندي ثقة في نفسي، ولكن نعمل حدوته وشحن وقصة، وعندنا ماتش يوم 18؟، هل كده بنوفر أجواء؟".

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