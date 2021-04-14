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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. أحدث ظهور لشقيقة كيت ميدلتون رفقة رضيعتها

بيبا ميدلتون وطفلتها
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة

سُرِّبَت عدة صور يتضح فيها أحدث ظهور لـ"بيبا ميدلتون"، شقيقة الدوقة “كيت ميدلتون” زوجة الأمير ويليام، وهي تتجول في شوارع لندن رفقة ابنتها حديثة الولادة، حيث تستمع معها بطقس الربيع.

 

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استقبلت “بيبا” طفلها الثاني- الشهر الماضي، مع زوجها جيمس ماثيوز، وهي ابنتها "جريس إليزابيث"، وظهرت معها وهي ترتدي معطفا طويلا أرجواني اللون، وكانت تتمشى ببطء، وترتدي أيضا حذاءً رياضيًا.

 

ولم تضع بيبا ماكياج واضح، وكانت ترتدي أيضا نظارات شمسية مستديرة، وكانت تسير وهي تحدق في طفلتها الرضيعة وتعتني بها في عربتها الزرقاء.

وولدت “جريس” في الساعات الأولى من يوم 15 مارس، وبعد الإعلان عن الولادة بساعات؛ قال مصدر: "الأم والطفل بخير.. الجميع سعداء بهذا الخبر السعيد".
 

وشاركت بيبا وزوجها صورا لهما رفقة ابنهما ذو العامين، الشهر الماضي،حيث انضم إليهما في نزهة سيرا على الأقدام، وكان يتشبث بمقابض عربة الدفع، أما عن اسم ابنتها جريس إليزابيث، فهو إشارة إلى جدتها كارول إليزابيث ميدلتون وجين ماثيوز، في حين أن إليزابيث قد يكون اعترافا خفيا بالعلاقات الملكية.

 

وانتشرت شائعات حمل "بيبا" لأول مرة قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد؛ عندما ذكرت مواقع أن الزوجين كانا يتوقعان وصول طفل آخر.

وأخبر مصدر مقرب من عائلة ميدلتون، موقع شهير، أن شقيقة “كيت” كانت تنتظر طفلها الثاني بالفعل، وقال: "بيبا وجيمس متحمسان وسعيدان، العائلة كلها مسرورة".

 

ولكن “بيبا” لم تعلق- حينها- على هذه الأخبار، وفضلت الاحتفاظ بأخبار الحمل وعدم الرد، وجاء إنجاب ابنتها في أعقاب تداعيات مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وميجان ماركل المثيرة للجدل.

بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (1)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (1)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (2)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (2)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (3)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (3)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (4)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (4)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (5)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (5)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (6)
بيبا ميدلتون وطفلتها الرضيعة (6)
طفل الحمل الأمير ويليام إليزابيث بريطاني طفلة سري أحدث ظهور

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