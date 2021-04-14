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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورتي قلبي.. صابرين تعلق على ظهور شريهان بعد غياب 19 عامًا

شريهان
شريهان

علقت الفنانة صابرين على أول ظهور للنجمة شريهان في أحد الإعلانات الرمضانية  بعد غياب دام 19 عامًا.

 
ونشرت صابرين عبر حسابها بانستجرام صورة لـ شريهان وعلقت قائلة: "ياحبيبتي ياحبيبتي ياعمري ياشيري #راجعين_اقوي نورتي الدنيا ونورتي قلبي ❤️❤️".
 

يذكر أنه بعد محاولات استمرت أكثر من عام، نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات فى مصر التعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.

وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

واشترطت شريهان، على الشركة، أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة شريهان كان بطولتها لفيلم «العشق والدم» مع فاروق الفيشاوي، ويتسابق بعض الفنانين على الظهور في إعلانات شركات الاتصالات نظرًا للمقابل المادى الكبير الذى يحصلون عليه، إضافةً إلى تعلق الجمهور بهذه الحملات الإعلانية.

 

 

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