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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رولا سعد تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

رولا سعد
رولا سعد

هنأت الفنانة اللبنانية رولا سعد ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بحلول شهر رمضان.
 

وظهرت "رولا" بإطلالة شتوية أنيقة، وتسريحة شعر انسيابية ومكياج جذاب، وكتبت علي الصورة قائلة "رمضان كريم عالجميع ..🌙🌛🌺#رمضان #رمضان_كريم #شهر_رمضان #صيام #عساكم_من_عواده #شهر_الخير #صدقه_جاريه #صدقة #عطاء #يوم #رمضان_يجمعنا #رمضانيات"  .
 

وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.
 

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

 

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