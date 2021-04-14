بالحجاب .. لاميتا فرنجية تهنئ جمهورها بـ شهر رمضان

هنأت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بمناسبة شهر رمضان حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت لاميتا فى الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية عباءة بيضاء وحجاباً، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين شكروها وعبروا عن حبهم الكبير لها.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.