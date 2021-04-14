حدث ليلا| 862 إصابة ووفاة جديدة بكورونا.. مصرع 20 في تفحم أتوبيس أسيوط.. وزيرة الهجرة تتواصل مع المصري البطل بأمريكا.. السعودية تغلق 9 مساجد

نشر موقع صدى البلد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، الموافق 14 أبريل 2021، عددا من الأخبار السياسية، وتصدر حادث تفحم أتوبيس طريق أسيوط البحر الأحمر الصحراوي صدارة الاهتمام، فضلا عن بيان وزارة الصحة بشأن مستجدات حالات كورونا، وكذلك عدد من الأخبار الفنية وأحداث مسلسلات رمضان، وكذا عدد من الموضوعات الرياضية والعالمية.



الصحة: تسجيل 823 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 39 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 160431 حالة حتى اليوم.



الصحة: وفاة 20 مواطنًا و3 إصابات بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.



النيابة العامة تعاين موقع تصادم أتوبيس أسيوط وسيارة المواد البترولية

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة أسيوط إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل بترول مع أتوبيس ركاب والذي أسفر عن مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين على الطريق الصحراوي الشرقي



محافظ أسيوط يتفقد حادث تصادم اتوبيس وسيارة مواد بترولية بطريق البحر الاحمر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة نقل بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 103 والذى أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 4 آخرين.



أول تعليق لـ وزيرة الهجرة على بطولة مصري في أمريكا

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أنها تواصلت مع أحمد شعبان المواطن المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.



بطل مصري ينهي مطاردة بين الشرطة الأمريكية وقاتل هارب

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قصة المهاجر المصري أحمد شعبان الذي نجح في مساعدة أجهزة الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم متهم بجريمة قتل، خلال الأسبوع الماضي.



الفنان الراحل هادي الجيار يخطف الأنظار في الحلقة الأولى لـ الاختيار 2

خطف الفنان الراحل هادي الجيار، الأنظار إليه، بمشهد وحيد ظهر به في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، المعروض عبر قناة ON E الفضائية…



السعودية تغلق 9 مساجد بسبب فيروس كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، 9 مساجد، مؤقتا، في 5 مناطق؛ بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.



السعودية: اعتقال شبكات إجرامية استولت على ما يتجاوز الـ35 مليون ريال

قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة من القبض على شبكات إجرامية استولوا على مبالغ تجاوزت 35 مليون ريال.



أول رد من العراق على استهداف مركز تابع للموساد الإسرائيلي بأراضيه

علق مصدر عراقي عسكري رفيع المستوى، الثلاثاء، على معلومات استهداف مركز معلومات إسرائيلي شمالي العراق...



بيلوسي تدعو بايدن لإلقاء أول خطاب أمام الكونجرس

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، الرئيس جو بايدن، رسميًا ،لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، في 28 أبريل، وهو أول خطاب سيلقيه كرئيس أمام المجلسين.



فايزر تعلن بشرى سارة بشأن لقاحها

أكدت شركة "فايزر" الأمريكية أن دراساتها أثبتت عدم وجود ما يدل على خطر التجلط الدموي نتيجة استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



موديرنا: لقاح كورونا لا يزال فعالاً بنسبة تزيد عن 90٪

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية لتصنيع الأدوية، في بيان لها، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد، لا يزال فعالا بنسبة تزيد عن 90٪، ولمدة 6 أشهر على الأقل.