إعلام لبناني: الحريري سيطلب مساعدة موسكو في ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل

يسافر رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، إلى موسكو، اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعددا من كبار المسؤولين.



وذكرت صحيفة "نداء الوطن" المحلية، أن روسيا ستترجم دعمها للرئيس المكلف سعد الحريري؛ من خلال استقباله كرئيس حكومة مكتملة المواصفات، وليس كرئيس مكلف.



وبحسب الصحيفة، ظهر في هذا السياق إشارة البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه سيجري مباحثات مع "رئيس حكومة لبنان سعد الحريري"، وهي المرة الثانية التي يذكره بها المسؤولون الروس بهذه الصفة منذ تكليفه تشكيل الحكومة.



وقالت مصادر للصحيفة، إن المباحثات بين الجانبين ستشمل مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ استنادا إلى المبادرة الروسية.



كما سيطلب الحريري، مساعدة موسكو، في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وبين لبنان وإسرائيل؛ ليتمكن من البدء في استكشاف كميات الغاز والبترول في البحر.