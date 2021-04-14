عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة اليوم فى مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 العظمى 21

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 09 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 27

 

توقعات درجات الحرارة اليوم اخبار توك شو

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

باهظة الثمن.. كافيار تبيع نسخ من iPhone 12 Pro مصنوعة من هياكل سفن الفضاء الشهيرة

مرسوم رئاسي.. قانون يمدد فترة الرئيس الصومالي لعامين إضافيين

شعراوي يطلق مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

تعرف على مواعيد الصوت والضوء خلال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

«عمرها ما بتكبر».. سر جمال شعر شريهان

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

الحرب مستمرة.. آيتن عامر: ريهام حجاج فاشلة وعادت مشاهدها أكثر من مرة

أول تعليق لـ وزيرة الهجرة على بطولة الشاب الإسكندراني بأمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ