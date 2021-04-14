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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بورسيا دورتموند يتطلع لعبور مانشيستر سيتى فى مباراة تكسير عظام بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضيفا
مانشستر سيتي ضيفا و بروسيا دورتموند

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني نظيره مانشستر سيتى الإنجليزى بقيادة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، ضيفا ثقيلا على نظيره ، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وخطف مان سيتي فوزا قاتلا في مواجهة الذهاب من ضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين مقابل هدف، على ملعب "الاتحاد"، ويعد هذا الانتصار غير مطمئن للفريق الإنجليزى الذى يواجه تحدى صعب في لقاء الإياب خارج ملعبه.

ويسعى بيب جوارديولا  لإنهاء النحس الذى لازمه فى دور ربع النهائي من مسابقة دورى أبطال أوروبا مع السيتي، منذ توليه مسئولية تدريب الفريق فى صيف عام 2016.

وفشل جوارديولا مع السيتى فى تخطى حاجز دور ربع النهائي من دورى الأبطال خلال المواسم الأربعة التى تولى فيها مسئولية تدريب السيتي، حيث ودع المسابقة من دور الـ 16 خلال موسم 2016 – 2017، ثم 3 مواسم متتالية من ربع النهائي.

وخسر مان سيتي مع الفيلسوف الإسباني 4 من أصل 6 مباريات خاضها الفريق فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، حيث كان الفوز الوحيد قبل الانتصار ذهابا على دورتموند، أمام توتنهام بنتيجة 4 – 3 خلال موسم 2018 – 2019.

وتأهل مان سيتي لربع نهائي دوري الأبطال بعدما تخطى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دور الستة عشر الأوروبى، حيث فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون رد ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة في الإياب.

وحجز دورتموند مقعده في ربع النهائي على حساب إشبيلية الإسبانى بصعوبة، حيث تعادل فاز الفريق الألماني خارج ملعبه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحسم التعادل الإيجابى 2-2 مواجهة الإياب على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

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