إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.. إعلان عاجل لمندوب طهران في الوكالة الدولية

أعلن مندوب إيران في الوكالة الدولية اليوم الأربعاء أن بلاده ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% الأسبوع المقبل.

ويخطط مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة منشأة نطنز النووية في إيران، بعد إعلان طهران نيتها "البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %".

وأعلنت منظمة الطاقة النووية الإيرانية، أن الاستعدادات التنفيذية لقرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، ستبدأ اعتبارا من الليلة في نطنز، وذلك بعد أيام قليلة من هجوم تخريبي أصاب هذه المنشأة، واتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفه، لكن إسرائيل لم تعلق على أنباء ضلوعها في الهجوم.

وتخصب إيران حالياً اليورانيوم بـ20 %، وهي نسبة أعلى بكثير من معدل 3,67 % المنصوص عليه في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015.

والتخصيب بنسبة 60 % سيشكل خطوة إضافية وغير مسبوقة في عودة إيران عن الالتزامات التي قطعتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم مع القوى الكبرى في 2015 للحد من أنشطتها النووية في وقت أُرجئت فيه محادثات فيينا ليوم واحد كما أفاده دبلوماسي روسي لوكالة فرانس برس.