الأردن يعاني من كورونا..الصحة العالمية: تسجيل إصابات كثيرة في البلد العربي ينذر بكارثة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن الأردن سجل ثالث أعلى حصيلة إصابات أسبوعية بفيروس كورونا المستجد في منطقة شرق المتوسط.

ونبهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن وباء كوفيد-19 بلغ "مرحلة حرجة" مع تسجيل ارتفاع لعدد الإصابات باطراد، لافتة إلى أنه يمكن السيطرة عليه في "بضعة أشهر" في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وقالت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف في مؤتمر صحفي "نشهد حاليا مرحلة حرجة للوباء إن مسار هذا الوباء في ازدياد مستمر إنه يتنامى في شكل مطرد. ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد 16 شهرا من بدء الجائحة، في حين أننا نملك سبلا فاعلة للسيطرة عليها".

وأضافت بقلق إن عدد الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي بمعدل 9 % على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 %.

