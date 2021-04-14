مانشستر سيتي يخشى مفاجآت دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يحل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، ضيفا على نظيره بوروسيا دورتموند، الليلة، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت انتهت مباراة الذهاب في إنجلترا، بفوز مانشستر سيتي بنتيجة (1-2).

ويأمل بيب جوارديولا، في التأهل لنصف النهائي للمرة الأولى رفقة الفريق الإنجليزي، كما أنه يمتلك سجلا رائعا على الملاعب الألمانية في دوري الأبطال، يحفزه لتخطي الفريق الألماني.



في المقابل يسعى دورتموند في خطف بطاقة التأهل حال فوزه (1-0).

ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع ريال مدريد، على ملعب "أنفيلد"، ووضع الميرنجي قدمًا في دور نصف النهائي بفوزه في ملعبه على الريدز (3-1).