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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة حلول رمضان

نتنياهو يوجه رسالة للشعوب العربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي


وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة إلى شعوب الدول العربية، بمناسبة حلول شهر رمضان،معربا عن أمنياته بأن يتم التوصل لمزيد من اتفاقيات السلام.
 

وقال فى فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"،إنه منذ شهر رمضان الماضي تم التوصل إلى أربع إتفاقيات  سلام مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، حيث عززنا العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض وجعلنا  منطقتنا تتمتع بأكبر قدر من الأمان والهدوء".

 


 

وأضاف:"نبعث بتحياتنا إلى مواطني هذه الدول وإلى جيراننا المسلمين في مصر والأردن والعالم بأسره ونأمل بأن تنضم دول أخرى قريبا إلى دائرة السلام".


 

واختتم نتنياهو رسالته بالقول باللغة العربية: "كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم".


 

وفى سياق أخر، أعلن نتنياهو أمس موافقته على طلب الأردن  للحصول على المزيد من إمدادات المياه التي تزودهاإسرائيل سنويا للأردن ، بموجب اتفاقيات بين الجانبين.


 

 

وتأتي هذه الموافقة بعد أن تقدمت الأردن قبل عدة أسابيع بطلب تزويدها بالمياه، من خلال لجنة المياه الإسرائيلية الأردنيةالمشتركة ، التي تم تشكيلها بعد اتفاق السلام 1994 بين البلدين.


 

ومن جهته قال وزير المياه الأردني محمد النجار إن مشروع تحلية مياه البحر الأحمر، لا علاقة له بطلب الأردن المياه من إسرائيل،موضحًا انه "مشروع مطروح منذ زمن".

 


 

وأوضح أنه من المفترض أن يكون مشروعاً إقليمياً مع الدول المجاورة، ونتيجة للتعقيدات الفنية والمالية، ونظراً لحاجةالأردن السريعة للمياه ارتأينا إلى أن نمضي في هذا المشروع كمشروع وطني".

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