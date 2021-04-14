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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 34 شابا والتفتيش على 138 منشأة بشمال سيناء

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنان من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

 

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية، عن إنجازات المديرية عن شهر مارس الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و 59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

 

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 138 منشأة، والقيام بحملتي تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية، فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملا.

 

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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