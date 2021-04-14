استرداد 12 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 مصريين فى لبنان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، نجح في استرداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ 6 عمال مصريين بلبنان.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الكفالة البنكية تُفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى ببيروت، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وتناول التقرير الذى تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد محمود عبد الجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عدد فرص العمل والعقود التي تم اعتمادها 21 منها 7 فرص عمل داخلية تم توفيرها، والباقي عقود تم اعتمادها، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 70 طلباً، وتمت إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 12 شكوى وديا، وإحالة 4 شكاوى إلى القضاء، وما زال هناك 12 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 28 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

وأوضح أن المكتب قام بعمل 6 زيارات للجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل المصريين، فضلا عن زيارتين للمنشآت وأصحاب الأعمال لنفس الغرض، وعقد 4 اجتماعات ولقاءات مع العمالة المصرية للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها.