يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره ريال مدريد، الليلة، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين على ملعب “أنفيلد”، في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ، بتعليق حفيظ دراجي.

وكان ريال مدريد قد فاز ذهابًا على ليفربول بنتيجة 3-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

