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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوزراء الكويتي يوقف جمع التبرعات في المساجد

وقف جمع التبرعات
وقف جمع التبرعات في مساجد الكويت

كشفت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري في تصريح خاص لصحيفة «الأنباء» الكويتية عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء أمس بإيقاف جميع أنشطة جمع التبرعات في المساجد، إضافة الى التأكيد على أن يتم توزيع الوجبات الغذائية في أماكن تواجد التجمعات العمالية وفقا للاشتراطات الصحية.

وأشارت الهاجري إلى انطلاق عملية الرصد والمتابعة لتنفيذ مشروع العمل الخيري الـ 18 لشهر رمضان لجميع وسائل العمل الخيري، لاسيما الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة «الواتساب»، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي المقرات بالجمعيات الخيرية، بالاضافة الى متابعة موضوع الأكشاك التي تظهر سنويا خلال الشهر الفضيل في مختلف مناطق الكويت ومتابعة هذه القضايا وغيرها، حيث تقوم فرق الرقابة والتفتيش بمتابعتها بشكل متواصل.

وأكدت ان الوزارة وافقت على كافة طلبات الجمعيات الخيرية التي تقدمت للمشاركة في مشروع الخير للشهر رمضان الجاري.

وأشارت الهاجري الى أنه تتم متابعة كافة الإعلانات ورصدها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ويتم التعامل معها وفقا للقانون، مهيبة بالمواطنين لعدم التعامل مع أي إعلان أو اتصال مجهول وأن يكون التبرع عبر الجمعيات المعتمدة فقط، وألا يتم التعامل مع أي إعلان لا يوجد عليه اسم الجمعية، متمنية عدم التعامل معه بل والإبلاغ عنه لأن هناك اتفاقا مع الجمعيات واللجان الخيرية على ان تظهر اسمها على اعلانات المشاريع الخيرية التي تنفذها وللحفاظ على تبرعات المواطنين بحيث تذهب إلى مستحقيها.

وعن تلقي الوزارة لاي شكوى او استفسار من المواطنين عن جمع التبرعات أوضحت أنها تتم عبر مواقع الوزارة الالكترونية، وتقوم إدارة العلاقات العامة بتوصيل اي شكوى أو ملاحظة من المواطنين للنظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الكويت رمضان المساجد التبرعات مجلس الوزراء الكويتي

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