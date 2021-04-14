اقتصاد الكويت ..الدولار يستقر أمام الدينار واليورو يرتفع

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار الكويتي عند 301ر0 واليورو يرتفع الى 360ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 301ر0 دينار في حين ارتفع اليورو الى مستوى 360ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 415ر0 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 327ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية