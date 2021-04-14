عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أقدم واجهة باقية.. جامع الأقمر تاريخ شامخ في قلب القاهرة

جامع الأقمر
جامع الأقمر

جامع الأقمر تلك الواجهة المطلة على شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة ، يبهرك بدقة بنائه وتفاصيله من الزخارف، التي طرزت بيد الفنانين المهرة ، لتكون جاذبة ، معبرة عن فن العمارة الإسلامي.

جامع الأقمر ، ستجده شامخا فى شارع المعز ، حيث أمر بإنشائه الخليفة الفاطمي الأمر بأحكام الله سنة 519 هجرية -1125 ميلادية ، وتولي بنائه الوزير المأمون البطائحي .


وليكون منارة للتاريخ وللحفاظ على فنون العمارة الإسلامية ، تم تجديده  فى عهد السلطان برقوق عام 799 هـ بيد الأمير يلبغا السالمي ، و صنفت الواجهة الرئيسية للجامع كأقدم واجهة حجرية باقية حتى الآن.
وحين تطئ قدماك المسجد ستري زخارف من عقود مشعة وعدة عبارات ، بالإضافة إلى كتابات بالخط الكوفي لـ آيات قرآنية، وبتدقيق النظر ستجد أن البناء تم باحترافية ، ليلائم تواجده داخل شارع المعز لدين الله الفاطمي .


وعقب دخولك ستري الفناء المكشوف الذى يحيط به اربعة أروقة بقباب ، أكبر مافيهم رواق القبلة ، كما ستشاهد المحراب و اللوحة الخاصة بمستجدات عمليات التحديث التى اشرف عليها الأمير يلبغا السالمي .
 

جامع الأقمر

554
554
546
546
538
538
536
536
525
525
522
522
516
516
504
504
جامع الأقمر شارع المعز جوامع القاهرة مساجد لها تاريخ تاريخ المساجد

ترشيحاتنا

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي بيراميدز ويطالب بمعاقبة الأهلي

السويد تستدعي السفير الروسي بدعوى تورط موسكو في هجمات سيبرانية

مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يناقش خطة استمرار استكمال أعمال الترم الثاني

لن نتهاون.. الأوقاف تكشف عقوبات عدم التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح

مصر للطيران تطير اليوم إلى 25 وجهة دولية.. ميلانو وأمستردام أبرز الوجهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مصرع 3 عمال وإصابة 10 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

«عمرها ما بتكبر».. سر جمال شعر شريهان

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

اشربوا سوايل في السحور.. الأرصاد تحذر من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ثالث أيام رمضان

استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات.. أول رد لتل أبيب بعد الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ