أقدم واجهة باقية.. جامع الأقمر تاريخ شامخ في قلب القاهرة

جامع الأقمر تلك الواجهة المطلة على شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة ، يبهرك بدقة بنائه وتفاصيله من الزخارف، التي طرزت بيد الفنانين المهرة ، لتكون جاذبة ، معبرة عن فن العمارة الإسلامي.

جامع الأقمر ، ستجده شامخا فى شارع المعز ، حيث أمر بإنشائه الخليفة الفاطمي الأمر بأحكام الله سنة 519 هجرية -1125 ميلادية ، وتولي بنائه الوزير المأمون البطائحي .



وليكون منارة للتاريخ وللحفاظ على فنون العمارة الإسلامية ، تم تجديده فى عهد السلطان برقوق عام 799 هـ بيد الأمير يلبغا السالمي ، و صنفت الواجهة الرئيسية للجامع كأقدم واجهة حجرية باقية حتى الآن.

وحين تطئ قدماك المسجد ستري زخارف من عقود مشعة وعدة عبارات ، بالإضافة إلى كتابات بالخط الكوفي لـ آيات قرآنية، وبتدقيق النظر ستجد أن البناء تم باحترافية ، ليلائم تواجده داخل شارع المعز لدين الله الفاطمي .



وعقب دخولك ستري الفناء المكشوف الذى يحيط به اربعة أروقة بقباب ، أكبر مافيهم رواق القبلة ، كما ستشاهد المحراب و اللوحة الخاصة بمستجدات عمليات التحديث التى اشرف عليها الأمير يلبغا السالمي .



جامع الأقمر

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