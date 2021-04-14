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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانات وهمية بالشرقية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

داهمت لجنة الضبطية القضائية عدة كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، في إطار الملاحقات المستمرة التي تقوم بها الوزارة تجاه تلك الكيانات التي تهدد مستقبل الطلاب.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من  السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بـ وزارة التعليم العالي في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (Creative Academy) ، ومقرها (الزقازيق، برج الإصلاح الزراعى، الدور الرابع، أمام كوبرى عرابى، محافظة الشرقية) وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة فى مجالات مهنية، منها: العلاج الطبيعى.

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كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية ابن رشد)، الكائن مقرها في (ميدان القومية، خلف مستشفى الحرمين، محافظة الشرقية) وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعلن عن قبول الطلبة الحاصلين على الإعدادية والثانوية العامة، وتمارس عملها فى مجال التمريض.

وذكر التقرير أن لجنة الضبطية القضائية داهمت المنشأة المسماة أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا   TAMAYOZ، والكائن مقرها ( 2 شارع أسامة بن زياد - أمام مسجد المدينة المنورة   ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، لمزاولة أنشطة تعليمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة الوهمية المسماة أكاديمية علوم المستقبل والكائن مقرها ( 4 شارع الصفا والمروة الدور الأول – شارع موقف المنصورة – أمام مستشفي حمدي السيد  – الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول خريجي الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات والمؤهلات العليا، وتمارس العملية التعليمية في مجال التمريض - المساحة – الحاسب الآلى– اللاسلكي– الخط العربي) وتزعم تأجيل التجنيد، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية الحديثة( BMA ) والكائن مقرها (أول شارع مستشفى التيسير – أمام جراج مسجد القدس ومعهد السادات الأزهري – الزقازيق – محافظة الشرقية) وتقوم بتقديم أنشطة تعليمية دون ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق الكيانات الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
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الضبطية القضائية التعليم وزارة التعليم العالى ترخيص كيانات

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