لبنان.. تحذير من التجمعات الكبيرة في الصلوات والإفطارات

ذكر رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني النائب عاصم عراجي أن "انخفاض أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية مؤشر جيد، شرط الالتزام بالتدابير الوقائية لأن الأوضاع الاقتصادية والصحية لم تعد تحتمل".

وقال الأعرجي، في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان": "في شهر رمضان المبارك ستكون هناك تجمعات كبيرة في الصلوات والإفطارات، وأدعو اللبنانيين إلى عدم التجمع وحضور إفطارات جماعية لأن ذلك سيؤدي إلى تفشي الوباء".

وتحدث الأعرجي عن بطء في عمليات التلقيح لأسباب خارجية ناجمة عن الشح في اللقاحات في معظم الدول، معتبرا أن "تسريع وتيرة التطعيم ضرورية".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حرب لقاحات في العالم، أجاب: "بالطبع هذه الحرب موجودة".

وشدد على أن "نسبة المضاعفات من جراء عمليات التلقيح قليلة جدا ولا توازي فوائد اللقاح، فعلى سبيل المثال، أجرت شركة جونسون آند جونسون تجارب على 6 ملايين وثمانمائة ألف شخص، فتعرض ستة منهم فقط لجلطات نادرة وهي قيد البحث حاليا".